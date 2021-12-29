В Сумгайыте двое полицейских ранены на автозаправке «Azpetrol»

В прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о том, что 28 декабря примерно в 20 часов вблизи автозаправочной станции «Azpetrol», находящейся в городе Сумгайыт сотрудникам управления полиции города были нанесены ранения с применением силы.

Как сообщили в прокуратуре города Сумгайыт, в результате расследования было установлено, что житель столицы Ага Азимов нанес ножевые ранения вблизи указанной АЗС находившимся при исполнении служебных обязанностей оперативному уполномоченному Отдела уголовного розыска Сумгайытского ГУП Хагани Мамедову и младшему инспектору Сумгайытского ГУП Орхану Бахшалиеву и скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции А.Азимов был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, А.Азимов привлечен к ответственности в качестве подозреваемого.