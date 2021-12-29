Продолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы

Одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющих важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел, является автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы.

Как сообщили в Государственном Агентстве автомобильных дорог Азербайджана, протяженность автомобильной дороги IV технического класса составляет 28,5 км. На 8-километровом участке дороги уже завершены работы по расширению земляного полотна и приведению его в нормативное состояние.

Учитывая объем работ и задачу по завершению проекта в кратчайшие сроки, строительство осуществляется совместно ООО «Эксплуатация дорог специального назначения № 13» ГААДА и ОАО «Protean Construction», как компании-субоподрядчика.

Отметим, автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы проходит по территории сел Махмудлу, Хыдырлы, Меликахмедли, Гуданлы, Давудлу, Эйвазлы, включая освобожденный от оккупации город Губадлы.