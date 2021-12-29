Озвучена цифра падения уровня Каспия

C 2005 года уровень воды в Каспийском море снижается.

Об этом сказала на пресс-конференции начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

«Уровень моря снизился на 119 см по сравнению с 2005 годом»,- сказала начальник службы. В этом году уровень воды в Каспии снизился на 30 см».

У.Тагиева отметила, что уровень моря снизился на 119 см по сравнению с 2005 годом: «Наибольшее снижение уровня воды было зафиксировано в этом году. В этом году уровень воды в Каспийском море снизился на 30 см».

В связи с падением уровня воды в Каспийском море планируется создание региональной экспертной группы.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, вопрос, связанный с колебаниями уровня воды в Каспийском море в последние годы является наиболее обсуждаемым: «Согласно прогнозам, уровень воды в море, который играет значимую роль в формировании экономик прикаспийских стран, к концу века значительно снизится. В ходе 4-х экспедиций в этом году на корабле «Алиф Гаджиев» были проведены научно-исследовательские и мониторинговые работы, получены интересные результаты. Глобальное потепление привело к повышению температуры воды в Каспии в среднем на 1,2 градуса. Естественно, что на фоне снижения уровня воды эти факторы создают дополнительные риски для морской экосистемы, ее биоразнообразия».

У.Тагиева отметила, что с 2005 года наблюдается регулярное снижение уровня воды в море: «Уровень моря за эти годы опустился на 119 см. Ожидается, что к концу этого года уровень моря еще больше снизится. На март 2022 года запланировано проведение семинара с участием прикаспийских стран и международных экспертов, имеющих опыт в этой области, для обсуждения проблемы, связанной с дальнейшим снижением уровня Каспийского моря в результате воздействия климатических изменений».