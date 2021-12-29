Названа территория в Баку с наибольшим уровнем загрязнения воздуха

«В течение года в нашу службу поступило 954 обращения в связи с загрязнением воздуха».

Об этом на пресс-конференции сказала начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает АПА.

Она отметила, что расследования выявили источники загрязнения, и в рамках законодательства было применено наказание: «Проводится исследование 11 газовых смесей. Наибольшее загрязнение было выявлено вблизи Локбатанского круга. Потому что там наблюдается плотность транспорта».