Кто затеял игру на болгарском газовом рынке, чтобы сорвать соглашение с Азербайджаном?

Болгарская государственная компания по импорту газа Bulgargaz написала в Государственное агентство национальной безопасности (DANS) письмо о том, что конкурирующие интересы стремятся к саботажу, ставя под угрозу соглашение между Болгарией и Азербайджаном об импорте 1 миллиарда кубометров газа в год. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на EURACTIV Bulgaria.

Как говорится в письме от 21 декабря, Bulgargaz сообщил DANS о своих опасениях, что в нарушение коммерческой тайны заинтересованные стороны раскрыли конфиденциальную информацию о своем контракте с Азербайджанской газовой компанией (AGSC) от 2013 года.

Это может привести к расторжению контракта, который позволяет импортировать 1 миллиард кубометров азербайджанского газа в год, что составляет около одной трети потребления страны и является первой реальной альтернативой импорту российского газа.

Почти 100% -ная российская монополия на импорт газа в Болгарию, вероятно, исчезнет, когда в конце 2022 года будет завершено строительство трубопровода между Грецией и Болгарией. Между тем, Азербайджан согласился продавать Bulgargaz меньшие объемы газа, используя существующую инфраструктуру между Болгарией и Грецией.

Соглашение Bulgargaz с Азербайджанской газовой компанией считается очень выгодным для Болгарии, особенно с учетом нынешнего скачка цен на энергоносители. Bulgargaz также потеряет банковскую гарантию на 73 миллиона долларов, если конкурентам удастся саботировать контракт, что поставит государственную компанию в тяжелое финансовое положение.

Одна из организаций, о которой Bulgargaz сообщил DANS, что она причастна к предполагаемому саботажу – это Болгарская газовая ассоциация. Компания, у которой нет даже веб-сайта, якобы раскрыла информацию о контрактах, которые могут привести к финансовому разорению Bulgargaz.

Цены, по которым Bulgargaz продает на болгарском рынке, на 30-40% ниже, чем на европейских рынках, благодаря долгосрочным контрактам с «Газпромом» и импорту азербайджанского газа по альтернативным маршрутам. В случае ликвидации Bulgargaz азербайджанский газ перейдет в другие руки, но цены не будут прежними.

Bulgargaz пишет, что «лица вне правительства» раскрыли конфиденциальную информацию из соглашения с Азербайджаном в блогах и в лоббистской переписке, что вызвало крайне резкую реакцию со стороны Баку.

Как сообщает Bulgargaz, азербайджанская сторона «рассчитывает получить информацию о расследовании утечки информации и судебных исках, предпринятых в отношении лиц, ущемляющих интересы сторон соглашения».