Арестован бывший полковник упраздненного МНБ

Полковник упраздняемого Министерства национальной безопасности, бывший проректор Ленкоранского государственного университета Бахадыр Годжаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший проректор был арестован по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Экс-чиновник МНБ обвиняется в хищении более 70 тысяч манатов, сообщает Qafqazinfo.

Собранные следствием доказательства в отношении Годжаева были отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что Бахадир Годжаев в прошлом возглавлял Гусарское и Кюрдамирское районные управления Министерства национальной безопасности. Он был уволен из МНБ после увольнения Эльдара Махмудова и начала расследования по «делу МНБ». В 2016 году он был назначен проректором Ленкоранского государственного университета по общим вопросам, а затем освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, он был причастен к делу в связи с угрозами захватить дом гражданина Фазиля Алиева, который он купил за 60 тысяч манатов.