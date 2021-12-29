В Ширване пьяный мужчина устроил пожар в общежитии, 3 человека госпитализированы

В Ширване пьяный мужчина устроил пожар в общежитии.

Инцидент произошел в общежитии на улице Фариза Эйнуллаева, 13, передает АПА.

Пожар возник после распития спиртных напитков в квартире на 4 этаже 5-этажного здания общежития.

К тушению пожара были привлечены два пожарных расчета. Пожар был локализован, было предотвращено распространение пожара в другие квартиры.

Три человека госпитализированы в Ширванскую городскую больницу с отравлением дымом, охватившим квартиры во время пожара. Жители общежития были временно эвакуированы из здания.

По факту проводится расследование.