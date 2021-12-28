Официальные органы взяли под контроль помолвку 14-летней девочки в Имишлинском районе

В связи с помолвкой 14-летней девочки в Имишлинском районе, Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей (ГКЗЖД) незамедлительно обратился в Комиссию по защите прав и делам несовершеннолетних при Исполнительной власти района. Отмечается, что помолвка 14-летней девочки находится под контролем соответствующих властей.

Как говорится в сообщении комитета, родители обеих сторон были приглашены в отделение полиции и были проинформированы о том, что инцидент был незаконным.

«Вопрос находится на контроле соответствующих ведомств. Как Госкомитет по делам семьи, женщин и детей, нам небезразличны эти инциденты. Мы просим всех незамедлительно информировать соответствующие органы в случае возникновения подобных случаев», — отметили в комитете.