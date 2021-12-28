Москва: Россия энергично содействовала нормализации отношений между Баку и Ереваном

«Россия энергично содействовала нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая решение таких задач, как создание двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с её последующей демаркацией, а также разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе».

Об этом говорится в опубликованных МИД РФ основных внешнеполитических итогах 2021 года.

В публикации отмечается, что 10 декабря в Москве состоялась установочная встреча Консультативной региональной платформы в формате «три плюс три» (три закавказских государства – Азербайджан, Армения, Грузия, а также три соседние страны – Россия, Турция, Иран) – пока без участия Грузии.