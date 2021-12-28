В Азербайджане обсудили организацию теле- и радиовещания на освобожденных территориях

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам транспорта, связи и высоких технологий Межведомственного центра, функционирующего в составе Координационного штаба, созданного для централизованного решения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

На заседании с участием госучреждений, входящих в состав Рабочей группы, а также представителей Администрации Президента Азербайджанской Республики была обсуждена работа, проделанная в нынешнем году в целях восстановления инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных от оккупации территориях, организация теле- и радиовещания на этих землях, пишет АПА.

На заседании была подчеркнута важность координации с Межведомственным центром работы, проводимой всеми учреждениями по восстановлению инфраструктуры транспорта и связи.