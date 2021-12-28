Депутаты азербайджанского парламента обсудят 9 вопросов

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 30 декабря.

В повестку заседания включены 9 вопросов.

На заседании к обсуждению парламентариев будут представлены:

1. Проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в состав Вещательного совета Общественного телевидения и радио

2. Законопроект «Об утверждении Соглашения между Азербайджанской Республикой и организациями Группы Всемирного банка о создании и деятельности офисов в Азербайджанской Республике»

3. Законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенного дела

4. Законопроект об утверждении «Протокола о внесении поправок в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой связи»

5. Законопроект «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар об освобождении от визового требования лиц, имеющих общегражданские паспорта»

6. Законопроект «О медиа» (третье чтение)

7. Законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс

8. Законопроект о внесении поправок в Жилищный кодекс

9. Проект постановления об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.