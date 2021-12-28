Быстрыми темпами продолжается прокладка автомагистрали Физули-Гадрут

Продолжается быстрыми темпами строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который будет играть важную роль в социально-экономическом развитии районов и сел, освобожденных от оккупации.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут была заложена в ходе визита Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденные Физулинский и Ходжавендский районы 16 марта текущего года.

Протяженность шоссе составляет 12 километров. Эта дорога I технического класса берет свое начало от “Дороги Победы” и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шукурбейли-Джабраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут будет иметь 4 полосы движения. Ширина дорожного полотна в соответствии с полосами движения составит 21 метр, а ширина проезжей части-14 метров.

На автодороге в настоящее время ведутся земляные работы. Так, с использованием специальной техники проводятся работы по расширению и профилированию дороги и строительству нового земляного полотна, соответствующего I техническому классу. Для этого в район привлечено необходимое количество сил.

Уже на первых 8 километрах выполнены земляные работы и строительство дорожного полотна на 50 процентов.

Наряду со строительством земляного полотна на автомобильной дороге Физули-Гадрут протяженностью 12 км, по проекту также ведется прокладка водопроводных труб различных диаметров с целью обеспечения сток атмосферных осадков на дороге, а также одного водоотвода для оттока вод из канав. Кроме того, на 6,7 километре дороги, на участке, проходящем через территорию под названием “Гаргабазар”, предусмотрено строительство двухполосного автомобильного моста.

Учитывая объем работ и задачу по завершению проекта в кратчайшие сроки, строительство осуществляется совместно ООО “Эксплуатация дорог специального назначения № 16” Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и местной компанией ООО “Azvirt” в качестве субподрядчика.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.