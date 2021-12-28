Азербайджан регламентирует ввоз органов в страну

Подготовлены и представлены в Кабинет министров документы, связанные с порядком организации Комиссии по этике по донорству и трансплантации органов, деятельностью единой государственной информационной базы доноров, реципиентов и донорских органов, импортом и экспортом донорских органов с целью трансплантации.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что в ближайшее время Кабинет министров утвердит эти правила.

Отметим, закон «О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей» вступает в силу с 1 января следующего года.