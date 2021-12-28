Коронавирус лечится лишь в больничных условиях, подчеркнул Теймур Мусаев

«Нет лечения дома, дома есть поддержка». Об этом журналистам сказал первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

«Коронавирус не лечится дома специфическими препаратами. Коронавирус лечится лишь в больничных условиях», — подчеркнул он.

Замминистра также прокомментировал претензии к поликлиникам в связи с тем, что лицам, получающим лечение на дому, не доставляются витаминные комплексы. «Если есть такая информация, сообщите в министерство. Сообщения о том, что эти комплексы предоставляются лишь имеющим льготы семьям, ошибочны.