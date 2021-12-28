В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, беременные женщины в редких случаях добровольно вакцинируются от коронавируса: “Беременные женщины с избыточным весом, хроническими заболеваниями обязательно должны пройти вакцинацию. Это мировая практика, и не нужно бояться. Лечение зараженных вирусом беременных женщин проводится в специальных условиях”.