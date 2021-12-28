Помощник Президента прокомментировал вопрос открытия сухопутных границ

«Сухопутные границы все еще остаются закрытыми. Но люди могут пересечь сухопутную границу по специальным разрешениям».

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперштаба заявил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, передает АПА.

Помощник Президента заявил, что вопрос открытия сухопутных границ пока не обсуждается: «В условиях распространения штамма «омикрон» этот вопрос не обсуждается»