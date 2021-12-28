TƏBİB обратился к населению в связи с Новым годом

Новый год — семейный праздник, необходимо беречь друг друга, соблюдать гигиенические правила.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Подчеркнув, что случаи массового скопления людей в связи с Новым годом неизбежны, Я.Гараева напомнила о необходимости принятия серьезных мер: «Не будем забывать, что профилактика заболевания куда лучше, чем его лечение. Гражданам необходимо вакцинироваться и строго соблюдать правила гигиены».