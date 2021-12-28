С 15 февраля 2022 года сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение 6 месяцев

В Азербайджане с 15 февраля 2022 года сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение шести месяцев.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

«Все сертификаты вакцинации будут действительны до 15 февраля 2022 года», — сказал Мовсумов.

«То есть через 6 месяцев после второй дозы попасть в места, где требуется ковид-паспорт, уже не удастся. Для этого рекомендуется вколоть бустерную дозу. До 15 февраля будут действительны все паспорта вакцины. Если у кого-то проходит 6 месяцам после второй дозы, мы настоятельно рекомендуем им немедленно принять третью дозу », — сказал Мовсумов.