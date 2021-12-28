Обнародовано число уволенных директоров бакинских школ

В течение 2021 года в ряде общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, были произведены назначения новых директоров, с некоторыми директорами были расторгнуты трудовые договоры, а также сменились рабочие места ряда директоров школ.

В течение 2021 календарного года на должность директора было назначено 33 человека, были сменены рабочие места 16 директоров, сообщили АПА в Управлении образования города Баку.

Продлен срок срочного трудового договора 117 директоров школ. С 42 директорами, достигшими предельного возраста, заключен срочный трудовой договор. Два директора, работавших на основе срочных договоров, были назначены на должность директора на постоянной основе. Всего были расторгнуты трудовые договоры, заключенные с 25 директорами школ.

Возобновлена деятельность двух общеобразовательных школ (152, 172).