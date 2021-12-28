В Баку расширены возможности для пополнения баланса BakıKart, сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он сообщил, что на некоторых автобусных остановках в Баку не установлены терминалы BakıKart. Это создает определенные трудности для пассажиров, так как проезд в большинстве автобусов столицы оплачивается посредством BakıKart.

По словам Агаева, с сентября в столице расширены возможности для пополнения баланса BakıKart.

«С этой целью на автобусных остановках столицы установлено 197 терминалов Million и 50 терминалов BakıKart. Благодаря инновациям, пополнить баланс BakıKart теперь можно посредством платежных терминалов Million. В Баку насчитывается более 1 400 таких терминалов», — сказал Агаев.