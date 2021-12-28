Продлевается срок освобождения от НДС услуг ОМС

Продлевается срок освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) медицинских услуг, оказываемых за счет Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ссоответствующее изменение предлагается в Налоговый кодекс, сообщает АПА.

Медицинские услуги, оказываемые за счет средств Фонда ОМС, с 1 января 2020 года освобождены от НДС на 2 года.

Согласно проекту, этот срок продлевается на 1 год. Другими словами, медицинские услуги, оказываемые за счет средств Фонда ОМС, с 1 января 2020 года будут освобождены от НДС на 3 года.