Генпрокуратура предупредила еще одну группу пользователей соцсетей

Генпрокуратура предупредила еще одну группу пользователей СМИ, сообщили в Генеральной прокуратуре.

«В результате расследования, проведенного Следственным управлением Генеральной прокуратуры, было установлено, что Юсубов Бахтияр Юсуб оглу, Гюнешли Сеймур Ширбала оглу, Исмаилов Бахтияр Кавказ оглу, Намазов Махир Надир оглу и Азизов Муса Мазан оглу нарушили требования статьи 13.2 закона, распространяя в социальных медиа-платформах различные предвзятые сведения, не основанные на конкретных фактах. В соответствии со статьей 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре» им было сделано предупреждение.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз призывает субъекты медиа и пользователей социальных сетей соблюдать требования законодательства в своей деятельности, воздерживаться от публикации недостоверной и искаженной информации, в противном случае ведомством будут приняты самые серьезные меры по объективному распространению запрещенной информации, а также информации, преследующей цель формирования ложного мнения в обществе».