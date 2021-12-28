В Турции открывается новый тоннель в направлении Южного Кавказа

На востоке Турции в среду состоится открытие нового автомобильного тоннеля, который превратится в новую транспортную артерию между республикой и странами Кавказского региона.

К участникам церемонии открытия 2246-метрового тоннеля «Пырынкаялар», соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин, обратится в режиме видеоконференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Новый тоннель станет важным звеном трассы в направлении границы Турции и Грузии и во многом облегчит грузоперевозки через горные районы северо-востока Анатолии.

Руководство провинции Эрзурум в лице губернатора Окая Мемиша уверено, что новый тоннель внесет вклад в развитие туризма в этой части Турции.