Автовокзалы перешли на усиленный режим работы

56 автовокзалов и автостанционных комплексов республики, включая Бакинский международный автовокзальный комплекс, в связи с празднованием Нового года, перешли на усиленный режим работы. сообщила официальный представитель Государственной службы автомобильного транспорта Гюнай Алиева, передает АПА.

По ее словам, в связи с усиленным режимом работы было принято решение увеличить количество автобусов, следующих из Баку в регионы, а также из регионов в столицу. Если в обычном режиме из Бакинского международного автовокзала в течение дня выполнялось 180 рейсов по 72 направлениям, то сейчас этот показатель составит 350-400 рейсов.

Ожидается, что в праздничные дни в течение дня будут перевозиться около 10 тысяч пассажиров.