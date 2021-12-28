О чем говорили в Москве азербайджанская и армянская интеллигенция?

Группа представителей интеллигенции из Азербайджана и Армении встретилась в Москве при посредничестве российской стороны.

На встрече Азербайджан представляли ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, кинорежиссер Аяз Салаев и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчехра Мамедова.

Армению представляли ректор Ереванского государственного медицинского института Армен Мурадян, художественный руководитель Государственного театра кукол Рубен Бабаян, директор театра имени Станиславского Марианна Мхитарян и режиссер этого театра Арутюн Хачатрян.

Кинорежиссер Аяз Салаев, рассказывая Sputnik Азербайджан о встрече, отметил, что в качестве первого шага встреча была положительно встречена обеими сторонами.

«Обе стороны во время встречи вели себя сдержанно. Думаю, что подобные встречи надо обязательно продолжить», — сказал он.

Режиссер уверен, что эти встречи будут полезны для налаживания доверия между двумя народами: «Я хотел бы, чтобы стороны менялись мнениями. На встрече я спросил армянскую сторону, почему они начали все это в 1988 году. Что мы вам плохого сделали? Они не могут ответить на эти вопросы. Я хотел бы, чтобы мы обсудили, что происходило в 1987-88 годы».

Армянская сторона подняла вопросы, связанные с задержанными в Азербайджане террористами.

«Мы, в свою очередь, сказали, что они вернутся, но и ваше правительство также должно передать Азербайджану точные карты минных полей. Наши граждане все еще погибают, подрываясь на минах, и они уже никогда не смогут вернуться в свои дома», — сказал Салаев.

Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла рассказал, что встреча в Москве, целью которой был обмен мнениями между сторонами, была очень интересной. Стороны пытались узнать мнения друг друга о том, как жить вместе мирно в будущем. Встреча в таком формате проводилась и раньше (в 2008 году — ред.), напомнил он.

«На нынешней встрече, которая прошла после войны, в настроении армянской делегации чувствовалась разница по сравнению с предыдущей. Оно было подавленным. Чувствовалось, что они переживают психологическое потрясение, и им особенно хочется встретиться с нами. Во время встречи они старались перевести обсуждения в политическую плоскость. Но мы объяснили им, что в рамках формата встречи это не может быть предметом обсуждений», – сказал Кямал Абдулла.

По словам ректора, «азербайджанская делегация пыталась выяснить, сделала ли армянская сторона выводы из случившегося». При этом он указал, что мнения, озвученные членами армянской делегации, дают основание полагать, что они хотят наладить атмосферу доверия между двумя народами.

«Они также хотят, чтобы войне был положен конец, и в будущем подрастающее поколение общалось друг с другом. Мы по-прежнему соседи. Никто из нас не сможет никуда убежать от этого соседства. Нужно уйти от риторики ненависти, от враждебного отношения друг к другу», — заключил он.