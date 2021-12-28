Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

29 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. К ночи в некоторых местах возможны дожди. Утром местами будет туман.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, Температура воздуха ночью 2-4°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4°тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.