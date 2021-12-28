Маленький человек с большим сердцем

В коллективе Minval.az — большое горе. Ушёл из жизни Бахтияр Сафаров — наш коллега, замечательный журналист и просто очень хороший человек. Это очень тяжело — терять друзей. И писать о них в прошедшем времени. Особенно если за плечами —годы совместной работы.

Бахтияр пришёл в журналистику, имея за плечами армию и работу на заводе. И, возможно, эта, как сказали бы в прошлые годы, «школа жизни» помогала ему не просто писать на самые разные темы — и социальные, и политические, и экономические, но и по-настоящему чувствовать их, видеть за политическими процессами не просто горячую тему, а конкретных людей, которых эти темы касаются. Бахтияр Сафаров был мастером и глубоких интервью, и коротких, емких бесед с экспертами.

А по другую сторону газетных страниц и экранов гаджетов — то, что называется просто жизнью. Бахтияр внешне казался сдержанным. И при этом был очень ранимым и очень добрым человеком. Он приходил на работу раньше всех. И обязательно приносил из дома сладости, конфеты — чтобы порадовать коллег. Его спокойная сдержанность, доброжелательная улыбка, очень добрый юмор — все это создавало вокруг Бахтияра какую-то очень тёплую атмосферу. Он действительно был человеком с очень большим сердцем.

И невозможно поверить, что все это уже в прошлом. Что человека, с которым только накануне вечером обсуждали «рабочую тематику», больше нет. Что не будет его доброй улыбки, не будет шуток, не будет мягкого голоса и спокойных, обстоятельных бесед.

Но остаются его статьи, интервью, комментарии. И остается память. И пока она есть, человек продолжает жить.

Бахтияр, ты навсегда с нами…