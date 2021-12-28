Азербайджан подаст заявку на включение балабана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

«В следующем году будут поданы заявки в ЮНЕСКО по нескольким направлениям на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия».

Об этом сказал министр культуры Анар Керимов на пресс-конференции на тему «Министерство культуры: цели и результаты на 2021 год», передает АПА.

«Эти направления: традиционное производство шелка для шелководства и ткачества, шуточные рассказы Моллы Насреддина, пехлеванство, традиционные игры «зорхана» и виды спорта, чайная культура, искусство балабана и исполнительское искусство», — отметил Анар Керимов.