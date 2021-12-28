ГК «Абрау-Дюрсо» приобретает винодельческий завод в Азербайджане

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» приобретает завод по производству вина в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении компании.

«Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в лице дочернего предприятия ООО «AzAbrau» стала победителем приватизационного конкурса на приобретение винного завода «АСК Шеки Шараб» в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год», — отмечается в сообщении.

Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, ГК «Абрау-Дюрсо» вложит более €2,3 млн в развитие предприятия.

Предприятие открыто в 2008 году, на нем установлено современное европейское оборудование.

Как отметили в компании, в этом винодельческом регионе Азербайджана ГК «Абрау-Дюрсо» планирует производить элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе — посадка собственных виноградников.

«Сейчас в Азербайджане достаточно сырья для расширения производства. Власти страны заинтересованы в выходе местного вина на международный рынок и оказывают виноделам всестороннюю поддержку. Реализация государственной программы Азербайджана по развитию виноделия предусматривает увеличение экспорта локального вина в пять раз до 2025 года», — отмечается в сообщении.

Производимые на «АСК Шеки Шараб» вина группа компаний «Абрау-Дюрсо» планирует экспортировать в первую очередь в Россию. Также, благодаря соглашению Азербайджана о преференциальной торговле с Турцией, открываются возможности для поставок в эту страну.

«Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ» и др.