Власти Азербайджана утвердили порядок обеспечения инвалидов лекарствами

Кабинет министров утвердил ”Порядок обеспечения инвалидов лекарственными препаратами, медицинскими услугами и санаторно-курортным лечением в пределах страны».

Данное правило регулирует порядок обеспечения инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет (инвалидов), лекарственными препаратами, медицинскими услугами и санаторно-курортным лечением в пределах страны, пишет АПА.

Настоящее правило распространяется на граждан Азербайджана, имеющих инвалидность, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан. Лица с инвалидностью обеспечиваются лекарственными препаратами, предусмотренными в “Перечне важнейших лекарственных препаратов, используемых в амбулаторных условиях для лиц с инвалидностью”, определенном в приложении к настоящему Положению, через аптечные пункты, организованные в государственных лечебно-профилактических учреждениях ( медицинских учреждениях), предусмотренных перечнем, определяемым совместно Министерством здравоохранения и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. Перечень этих медицинских учреждений определяется с учетом их материально-технической базы, кадрового потенциала, специализации и доступности оказываемых услуг для населения и размещается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Отпуск лекарственных средств инвалидам осуществляется на основании “Бланка рецепта на бесплатные лекарства” (рецепт), установленного приложением к настоящему Положению. Медицинские учреждения обеспечиваются Министерством здравоохранения рецептным бланком на лекарства. Инвалидам или их законным представителям рецепты предоставляются в день обращения в медицинское учреждение с документом, удостоверяющим личность. В рецепте прописывается только одно лекарственное средство. Стоимость лекарственных препаратов, отпускаемых в связи с амбулаторным лечением, возмещается за счет средств, предусмотренных на эти цели, в расходах государственных медицинских учреждений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, по месту жительства лиц с инвалидностью.

В государственных медицинских учреждениях и реабилитационных учреждениях за счет средств обязательного медицинского страхования лицам с инвалидностью предоставляются медицинские услуги, предусмотренные в “пакете услуг по обязательному медицинскому страхованию”, утвержденном Постановлением Кабинета Министров от 10 января 2020 года № 5. Помимо медицинских услуг, предусмотренных настоящим Порядком и утвержденным постановлением Кабинета Министров от 24 июля 2019 года № 321 “Виды медицинских услуг для лиц с инвалидностью в государственных медицинских учреждениях, не оказываемых за счет средств государственного бюджета”, другие медицинские услуги осуществляются за счет средств государственного бюджета на основании направлений Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.