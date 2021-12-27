Алиев присвоил военнослужащим Госслужбы высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС).

Согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу:

высшее воинское звание «генерал-лейтенант»

генерал-майору Зауру Гасым оглу Абдуллаеву

генерал-майору Маилу Семинар оглу Шахвердиеву

генерал-майору Юсифу Гасан оглу Мирзоеву

высшее воинское звание «генерал-майор»

полковнику Чингизу Беюкага оглу Кичибекову.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.