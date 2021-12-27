Алиев присвоил военнослужащим Госслужбы высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС).
Согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу:
высшее воинское звание «генерал-лейтенант»
генерал-майору Зауру Гасым оглу Абдуллаеву
генерал-майору Маилу Семинар оглу Шахвердиеву
генерал-майору Юсифу Гасан оглу Мирзоеву
высшее воинское звание «генерал-майор»
полковнику Чингизу Беюкага оглу Кичибекову.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.