Определены свободные частоты для телевизионного вещания в Шуше и Гадруте.

Об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио за 2021 год.

В то же время было отмечено, что рассчитаны мощности телевизионных передатчиков, которые могут обеспечить соответствующую зону покрытия, а также сделаны предложения о форме и высоте башни для радио-телевизионных антенн, которые будут построены в будущем.

При расчетах были учтены уровни интерференции, которые могут создаваться с территории Республики Армения.