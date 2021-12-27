Жириновский призвал бомбить Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следует начать бомбить Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно —- наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», — рассказал Жириновский.

Политик отметил, что самолично бы нанес подобный удар, если бы занимал пост президента России.