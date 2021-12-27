В Азербайджане еще 11 человек стали жертвами ковида

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 560 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 11 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 614936 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 595658 человек благополучно прошли лечение, 8308 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 10970 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5824190 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6482 — за минувшие сутки.