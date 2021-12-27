Еще около 600 граждан Азербайджана вернулись на Родину сухопутным путем из РФ

В связи с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом обеспечивается возвращение в страну граждан Азербайджана, оставшихся в Российской Федерации. Этот процесс проводится уже несколько дней, сообщает АПА.

Граждане, въезжающие в страну через КПП «Самур», сдают тест на короновирус и помещаются на однодневный карантин в Губе. Граждане, чьи результаты теста оказываются отрицательными, выписываются домой.

Процесс, который продолжается уже 6 дней, планируется завершить сегодня. В целом обеспечено возвращение в страну около 600 граждан.