Апелляционная жалоба генерала Ровшана Акперова не удовлетворена

Состоялся процесс по уголовному делу бывшего командира корпуса, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в умышленном убийстве.

На заседании в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ильгара Мургузова было вынесено решение, согласно которому жалоба Р.Акперова не была удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, сообщает АПА.

По информации Генеральной прокуратуры, по факту умышленного убийства Эльчина Федай оглу Алиева (1971 г.р.) 1 июня 2001 года в Киеве с применением холодного оружия, в органах прокуратуры столицы Украины было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, осуществлены следственные действия, на основании возникших подозрений в совершении преступления гражданином Азербайджана, уголовное дело было направлено в нашу страну.

В рамках его расследования в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской Республики были осуществлены определенные следственные мероприятия, однако производство по уголовному делу было приостановлено.

В 2020 году, после повторного изучения уголовного дела, руководством Генеральной прокуратуры были выявлены обоснованные подозрения в совершении данного преступления Ровшаном Акперовым, который в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года, во время конфликта с Эльчином Алиевым возле кафе «Сикора» (город Киев, улица Дегтярева, 7) примерно в 2-3 часа ночи нанес ему удар в сердце колющим предметом, вследствие чего Э.Алиев скончался.

15 марта 2021 года Р.Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК АР, ему предъявлено обвинение, на основании представления Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.