В Баку женщина, убившая мужа, освобождена в зале суда

Завершился судебный процесс по уголовному делу Севды Бабаевой, обвиняемой в убийстве мужа.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, сообщает АПА.

Суд переквалифицировал статью УК 120.1 (преднамеренное убийство), по которой обвинялась С.Бабаева, на статью УК 123 (убийство с превышением предела необходимой самообороны).

По этой статье С.Бабаева была приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. В связи с Актом об амнистии, принятым в Азербайджане по случаю Дня Победы, она была освобождена из зала суда.