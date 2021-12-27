В Нидерландах предложили вакцинироваться в очках виртуальной реальности

Гражданам Нидерландов, которые боятся вакцинироваться от коронавируса, но настроены сделать прививку, предложили пройти вакцинацию в очках виртуальной реальности. С такой инициативой выступил министр здравоохранения страны Хуго де Йонге в Twitter.

«Вы боитесь делать уколы, но все равно хотите привиться или ревакцинироваться? Муниципальные службы здравоохранения (GGD) рады вам в этом помочь», — рассказал глава голландского Минздрава. По его словам, VR-очки помогут расслабиться в процессе вакцинации. Политик уточнил, что с такими методами работают все больше мест, в частности, в Роттердаме.