Байрамов: Любой, кто не уважает территориальную целостность Азербайджана, будет включен в «черный список»

Любой, кто не уважает территориальную целостность нашей страны, будет включен в список нежелательных лиц Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя вопрос о незаконном визите кандидата в президенты Франции, главы французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди, сообщает Report.

По его словам, Азербайджан всегда придавал значение отношениям с Францией и их развитию.

«Однако в связи с последним посещением Ханкенди все, вне зависимости от того, кто это, будут внесены в «черный список». В связи с этой незаконной поездкой была передана нота протеста посольству Франции», — отметил министр.

«Но мы должны понимать, что многие визиты являются показателем внутренней политики Франции, а именно конкурентов Макрона. Как известно, во Франции большая армянская диаспора, и эти шаги предпринимаются, чтобы привлечь их голоса», — добавил глава МИД.