Джейхун Байрамов: Напряженность между Азербайджаном и Ираном устранена

«Глава МИД Ирана совершил свой первый официальный визит в Азербайджан. Но у нас и раньше были три встречи с иранским министром».

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Министр отметил, что в ходе его встреч с иранским коллегой обсуждалось развитие отношений между странами: «Не секрет, что некоторое время назад имелись напряженность, определенные недоразумения между двумя странами, но они были быстро устранены. В Ашхабаде состоялась встреча президентов Ирана и Азербайджана, на ней был обсужден широкий спектр вопросов. В ходе бакинской встречи стороны договорились проводить политические консультации не реже, чем раз в 6 месяцев».

Глава МИД добавил, что в ближайшее время состоится Межправительственной экономической комиссии и будет составлена новая дорожная карта, что важно для стран.