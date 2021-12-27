Джейхун Байрамов: Мы имеем широкую повестку диалога с НАТО

«Между США и Азербайджаном существует сотрудничество в различных сферах, в определенных сферах наше сотрудничество наиболее тесное».

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен направил Азербайджану благодарственное письмо. Наше сотрудничество с НАТО имеет глубокие исторические корни. Мы участвуем в миссиях в составе НАТО, наши военнослужащие принимают участие в учениях НАТО, есть сотрудничество в области учений по борьбе с чрезвычайными ситуациями.Мы имеем широкую повестку диалога с НАТО. Руководство НАТО высоко ценит наше партнерство, выражает благодарность Азербайджану», — отметил министр.