Байрамов рассказал о вопросе анклавов между Азербайджаном и Арменией

«Наши земли около 30 лет находились под оккупацией. Освобождение наших земель от оккупации в прошлом году, полный контроль над границами с Арменией создали основу для определения границ в цивилизованном порядке».

Об этом в ответ на вопрос АПА в связи с анклавом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

«На сочинской встрече 26 ноября в рамках трехстороннего формата было отражено начало этого процесса. Еще в мае этого года Азербайджан дал согласие на создание рабочей группы для начала процесса делимитации. Однако Армения выдвинула определенные условия, поэтому в то время этот процесс не начался. В этом случае создание комиссии превратилось бы в долгий, бесконечный процесс», — отметил Дж.Байрамов.

Он подчеркнул, что вопрос анклавов — это реальность, которую никто не может отрицать: «Независимо от ссылок на различные карты, в советское время еще были населенные пункты. Там были объекты государственной и частной собственности. Нельзя отрицать вопрос об анклавах. Но в какой форме должны решаться эти вопросы в нынешний период, вопрос дорог и т.д.

Решение вопроса об анклавах может происходить именно в процессе делимитации. Поэтому важно создать армяно-азербайджанскую рабочую группу. Азербайджан выразил готовность к этому. Означает ли создание рабочей группы и начало процесса решение вопросов в короткие сроки? Мы должны быть реалистами. Это не будет краткосрочным процессом. Важно проводить систематическую и непрерывную работу в этой области. Подход Азербайджана заключается в том, что этот процесс должен вестись за столом переговоров, чтобы не создавалась и не допускалась какая-либо напряженность между военными. Это самый лучший способ. Самый лучший способ для этого – проведение специалистами обсуждений это за столом переговоров».