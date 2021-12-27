Министр: Комиссия по делимитации границ будет сформирована в ближайшие месяцы

«Для создания Комиссии по делимитации границ должны дать согласие на это все стороны».

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Министр отметил, что азербайджанская сторона уже дала свое согласие на создание этой комиссии.

«Думаем, что и противоположная сторона осознает серьезность этого вопроса, нужно определить и международные границы между странами. Верим, что в ближайшее время позитивный мессидж поступит и от противоположной стороны. Поэтому думаем, что эта комиссия будет сформирована в ближайшие месяцы».