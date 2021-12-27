Бахар Мурадова: Статистика соотношения полов среди новорожденных приобретает опасный характер

«Показатели соотношения полов среди детей, рожденных в стране, приобретают все более опасный характер».

Об этом в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, представляя «Ежегодную информацию органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства».

Председатель комитета отметила, что растут случаи нарушения биологической нормы: «Соотношение полов среди рожденных детей составляет 100 девочек и 114 мальчиков, что является нарушением биологической нормы».