Стерлинг: Скоро увидимся, мой русский заклятый враг

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу поединка с обладателем временного титула россиянином Петром Яном.

«Яна в начале 2022 года ждёт рождественская взбучка. Скоро увидимся, мой русский заклятый враг», — написал Стерлинг в своём Instagram.

30 октября Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Изначально россиянин должен был сразиться со Стерлингом, но американец снялся с турнира из-за травмы.