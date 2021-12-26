Ешьте в меру за новогодним столом

От количества и разнообразия еды на новогоднем столе разбегаются глаза. Однако не стоит пытаться засунуть в себя всё, что попадается под руку, советует диетолог Ирина Писарева. По её словам, если появилось чувство сытости, то самое время остановиться, ведь за один приём человек в среднем может съесть до килограмма пищи.

«Если усреднить показатели, то получим примерно такие значения: максимум 200–250 граммов мяса, птицы или рыбы, 200–300 граммов овощей и до 200 граммов гарнира — картофеля или риса», — пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Писарева отметила, что в качестве гарнира лучше всего подойдут овощи. Они быстрее насыщают организм и помогут избежать чрезмерного потребления углеводов. А вот от десерта в новогоднюю ночь лучше отказаться. По словам диетолога, организму достаточно сложно переваривать сладкое после приёма обычной пищи, поэтому тортик лучше всего отложить до утра. Похожая история с фруктами, добавила Писарева.

«После плотного приёма пищи не стоит есть фрукты и ягоды, особенно виноград и бананы. У них очень высокий гликемический индекс — могут появиться вздутие и метеоризм. Сначала надо дать пище перевариться», — подчеркнула она.