Искендеров шантажировал пользователей соцсетей и был арестован

Выявлен человек, который, завладев личными фото и видео многих пользователей в социальных сетях, требовал от них деньги.

В результате операции, проведенной сотрудниками прокуратуры и полиции, был задержан житель Баку Кямран Искендеров, шантажировавший пользователей соцсетей, пишет АПА.

В отношении К.Искендерова возбуждено уголовное дело по статье УК 182.1 (вымогательство путем шантажа), Бинагадинский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили эту информацию.

Прокуратура и полиция продолжают принимать меры по выявлению лиц, совершающих подобные противоправные действия в социальных сетях.



