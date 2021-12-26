Определяются новые наказания за организацию или проведение азартных игр.

В этой связи статья Уголовного кодекса 244-1 (организация или содержание казино) переименована в «Организацию или проведение азартных игр» и приводится в новой редакции.

Так, организация и проведение азартных игр, включая организацию или содержание места для азартных игр, будет наказываться штрафом в размере от 5000 до 10 000 манатов или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет. Повторное совершение тех же действий с использованием информационных ресурсов Интернета или информационно-коммуникационных сетей, организация участия несовершеннолетних в азартных играх группой лиц по предварительному сговору, в том числе с получением значительного дохода (от 50 тысяч до 200 тысяч манатов) будет наказываться штрафом от 10 до 15 тысяч манатов или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Совершение указанных действий организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) либо путем получения крупного дохода (от 200 000 до 500 000 манатов) будет наказываться ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Совершение тех же действий с получением особо крупного дохода (более 500 тысяч манатов) будет наказываться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Лицо, совершившее вышеуказанные деяния (за исключением рецидива) и полностью перечислившее преступные доходы в государственный бюджет, будет освобождено от уголовной ответственности, если перечислит такую же сумму в госбюджет.

Проект будет обсужден на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса.