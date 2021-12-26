Обнародован состав символической сборной Европы по футболу



Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила свою версию символической сборной Европы 2021 года.

Cостав из лучших игроков европейского континента был опубликован на официальном сайте IFFHS. В сборную вошли 6 игроков английской Премьер-Лиги, а тренером был назван немецкий специалист Томас Тухель, который привел лондонский Челси к победе в Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021.

Полный состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ).

Защитники: Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), Джорджио Кьеллини (Италия, Ювентус), Леонардо Бонуччи (Италия, Ювентус), Сесар Аспиликуэта (Испания, Челси).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия, Челси), Н’Голо Канте (Франция, Челси), Кевин Де Брейне (Бельгия, Манчестер Сити).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, Манчестер Юнайтед), Роберт Левандовски (Польша, Бавария).

Тренер: Томас Тухель (Германия, Челси).

Запасные: Мануэль Нойер (Германия, Бавария) , Жоао Кансело (Португалия, Манчестер Сити) , Антонио Рудигер (Германия, Челси) Томас Мюллер (Германия, Бавария), Бруну Фернандес (Португалия, Манчестер Юнайтед), Эрлинг Холланд (Норвегия, Боруссия Дортмунд) Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид).

IFFHS — международная организация, составляющая хронику истории футбола. Организация была основана 27 марта 1984 года в немецком городе Лейпциг доктором Альфредо Пеге. В настоящее время располагается в Бонне, Германия.

Международная федерация футбола (ФИФА) признает IFFHS как орган, занимающийся ведением статистики и истории мирового футбола.