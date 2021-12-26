

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.

Завтра ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.